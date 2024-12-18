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Бизнес Инвесторы вложили в петербургскую недвижимость за год 170 млрд рублей

Инвесторы вложили в петербургскую недвижимость за год 170 млрд рублей

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2 комментария

Объем инвестиций в недвижимость в Петербурге за 2024 год вырос на 15% и составил 170 млрд рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate. Как сообщили в ней «Фонтанке» 18 декабря, показатель превысил рекорд 2023 года, сложившийся во многом за счет продажи активов иностранными владельцами.

По предварительным данным компании, в 2024 году доля сделок с иностранцами сократилась с 40 до 11%. В абсолютных цифрах их объем сократился втрое, до 19 млрд рублей. В расчетах учитывались сделки, подразумевающие рассрочку или отложенные платежи. Основные вложения (88 млрд) пришлись на четвертый квартал года.

В структуре сделок лидером этого года стала жилая недвижимость. На ее долю пришлось 60% от общего объема инвестиций (103 млрд рублей). «В текущем году было продано около 700 га участков под строительство, что значительно превосходит годовые показатели прошлых лет (181 га в 2023 году, 451 га в 2022 году). Активно наращивали свои портфели компании Setl Group, „Эталон“, „Брусника“, Glorax», — отметили в компании.

Второе место разделили сегменты складской и гостиничной недвижимости, на которые пришлось по 12%. В первом самым крупным проданным объектом стал комплекс «ОZON Бугры», во втором — приобретенный структурами «Газпрома» проект отеля на Марсовом поле и отель Four Seasons.

На третьем месте оказались офисы (9% в структуре сделок и 16 млрд рублей). Здесь более половины сделок были связаны с уходом иностранцев, в частности, компания JetBrains продала бизнес-центр Space. А вот в сегменте торговой недвижимости, который лидировал в прошлом году, не было закрыто ни одной сделки.

«В 2025 году на рынке недвижимости Северной столицы мы ожидаем снижение инвестиционной активности и сокращение объема инвестиций до 90-100 млрд рублей, — прокомментировал Сергей Владимиров, руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге. — Основной причиной является неопределенность бизнес-среды и геополитической напряженности. Кроме того, притока инвестиций со стороны Китая, арабских стран и других дружественных государств пока не произошло. При этом рекордный объем ликвидного денежного потока ввиду репатриации капиталов будет способствовать стабилизации рынка недвижимости в России».

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Комментарии
2
Гость
49 минут
Растянули город во все стороны, а середина давно гнилая.
Гость
32 минуты
Это мало
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