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Происшествия Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском увеличилось

Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском увеличилось

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Столкновение пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области, по имеющейся на данный момент информации, обошлось без погибших. По предварительным данным «Фонтанки», пострадали три человека.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона утверждает, что пострадали восемь человек.

Официальной информации о пострадавших пока нет. «Вся информация [по пострадавшим] на данный момент уточняется. Как уже сообщил губернатор Мурманской области, направлено уже семь бригад скорой помощи и формируются резервные бригады. На место выехали специалисты МЧС», — рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина.

В телеграм-канале РЖД сообщается, что в 16:15 на станции Княжая произошло боковое столкновение поездов. В поезде № 11 Мурманск — Санкт-Петербург ехали 326 человек. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.

Движение на участке пока приостановлено.

Северо-Западным управлением СК РФ на транспорте организована проверка обстоятельств произошедшего.

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