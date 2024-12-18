Петербург начинает вечерний час пик сразу с 8 баллов на дорогах

Источник: «Яндекс.Карты»







Загруженность дорог в Петербурге 18 декабря выросла до 8 баллов уже в начале шестого часа вечера. Снежная погода третий день подряд «одаривает» петербуржцев аномальными пробками.

По данным «Яндекс.Пробок», 8-балльные пробки задержатся на дорогах Петербурга еще часа на два. Накануне к 19 часам они добрались и до 9 баллов, будет ли так же сегодня — покажет время. Для шестого часа вечера среды и «восьмерка» — на 2 балла больше обычного.

Особенно плотно сейчас в центре, на Петроградской стороне и по пути к северным районам города. В частности, крайне напряженная дорожная ситуация возле площади Восстания, площади Александра Невского, на Староневском и прилегающих улицах. В пробке также стоят мост Александра Невского и Малоохтинский проспект.

В бордовый цвет на карте окрасились Пироговская и Выборгская набережные, улица Академика Лебедева, Лесной и Большой Сампсониевский проспекты. Стоят Кантемировская улица, Кушелевская дорога и проспект Маршала Блюхера. Плотно на подъездах к Светлановской площади и метро «Озерки». На востоке города заторы скопились на Пискаревском и Шафировском проспектах, у пересечения шоссе Революции с проспектом Энергетиков. Традиционно стоят Ивановская улица, проспект Обуховской Обороны и внутреннее кольцо КАД у пересечения с Мурманским шоссе.

Источник: «Яндекс.Карты»







На юге Петербурга вновь собралась многокилометровая пробка на Московском шоссе. Пробка между Шушарами и Ленсоветовской дорогой скопилась в обе стороны. А на Софийской улице — по направлению из Петро-Славянки к КАД. На внешнем кольце КАД уже тоже собирается затор между Московским шоссе и вантовым мостом.