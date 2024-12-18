На Брянцева трактор ковшом разбил окна и двери в автобусе с пассажирами

Трактор ковшом протаранил лазурный автобус в Калининском районе Петербурга 18 декабря. Со слов очевидцев, в момент ДТП салон общественного транспорта был полон пассажиров.

Дорожный инцидент произошел на улице Брянцева у перекрестка с проспектом Просвещения. «В полный автобус въехал трактор», — написал очевидец под видео, опубликованным в Сети.

Судя по кадрам, спецтехника ковшом пробила окна в автобусе № 121 и разбила механические двери. В момент столкновения, предположительно, оба транспортных средства пытались попасть в крайнюю правую полосу.

Как ответили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Виновником столкновения назвали водителя спецтехники.