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Происшествия На Брянцева трактор ковшом разбил окна и двери в автобусе с пассажирами

На Брянцева трактор ковшом разбил окна и двери в автобусе с пассажирами

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12 комментариев

Трактор ковшом протаранил лазурный автобус в Калининском районе Петербурга 18 декабря. Со слов очевидцев, в момент ДТП салон общественного транспорта был полон пассажиров.

Источник:

Дорожный инцидент произошел на улице Брянцева у перекрестка с проспектом Просвещения. «В полный автобус въехал трактор», — написал очевидец под видео, опубликованным в Сети.

Источник:

Судя по кадрам, спецтехника ковшом пробила окна в автобусе № 121 и разбила механические двери. В момент столкновения, предположительно, оба транспортных средства пытались попасть в крайнюю правую полосу.

Как ответили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Виновником столкновения назвали водителя спецтехники.

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Комментарии
12
2799-390
2 часа
Поездка на лазурном автобусе превращается в лотерею.
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Автобусник прощёлкал спецтехнику. Больно резво к остановке заруливал.
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