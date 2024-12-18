Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца Владимира Легойды

Суд в Подмосковье признал виновным 26-летнего Адама Щербакова в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Подсудимого приговорили к пожизненному сроку, сообщает 18 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

Также подсудимого признали виновным в использовании заведомо подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем. Напомним, что Щербаков был арестован в декабре прошлого года. 29 декабря 2023 года молодой человек встретил 90-летнего отца журналиста у магазина и уговорил подвезти до банкомата. Пожилой мужчина согласился, после чего Щербаков напал на него, зарезал и отнял 100 тысяч рублей. По словам преступника, он убил пенсионера из-за корысти.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный пересел на водительское сиденье автомобиля, отъехал в лесной массив, где оставил тело потерпевшего и скрылся», — сообщает СК РФ.

Также в суде удалось доказать, что в прошлом году Щербаков нашел два паспорта в Москве и области, вклеил в них свои фотографии и использовал для личных целей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что убийца пенсионера признал свою вину сразу после задержания. «Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил», — сказал он в ходе допроса в СК.