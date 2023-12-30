В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 90-летнего отца Владимира Легойды

Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды задержан в Московской области. На допросе 25-летний мужчина рассказал, как расправился с пожилым человеком, сообщает Следственный комитет Московской области.
По предварительной информации, подозреваемый попросил пенсионера проводить его до магазина и на половине дороги напал, чтобы забрать деньги. После убийства он похитил 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.
«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил», — сказал он в ходе допроса в СК.
Часть похищенных денег нашли в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого.
Тело пенсионера с множеством колото-резаных ран обнаружили в Ленинском городском округе Подмосковья вечером 29 декабря. Выяснило, что был убит отец председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.