В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 90-летнего отца Владимира Легойды

Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды задержан в Московской области. На допросе 25-летний мужчина рассказал, как расправился с пожилым человеком, сообщает Следственный комитет Московской области.



По предварительной информации, подозреваемый попросил пенсионера проводить его до магазина и на половине дороги напал, чтобы забрать деньги. После убийства он похитил 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.



«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил», — сказал он в ходе допроса в СК.

