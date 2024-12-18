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Город Готовьтесь. В Петербурге ждут ледяной дождь и скачок температуры

Готовьтесь. В Петербурге ждут ледяной дождь и скачок температуры

8 875
5 комментариев

Ледяной дождь и снег придут в Северную столицу 19 декабря. Также в городе ожидается гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«По информации ФГБУ „Северо-Западное УГМС“ 19 декабря в Санкт-Петербурге ожидается снег, местами ледяной дождь, гололёд, на дорогах сложная обстановка», — уточнили в официальном telegram-канале министерства.

В ночь с 18 на 19 декабря будет идти снег. В четверг днем прогнозируется ледяной дождь, а вечером может пойти и обычный. В течение суток ощутимые температурные скачки — от минус 15 до минус 2. К концу четверга в Петербурге — слабая оттепель.

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Комментарии
5
260786601
3 часа
Такое ощущение как будто зима!
264044681
3 часа
Судя по долгосрочному прогнозу погоды, снег лучше убрать в холодильник - на новый год. Потому что до 27 все в один голос обещают стабильный "плюс" и лужи
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