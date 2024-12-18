Женщина насмерть сбила амурского тигра в Приморье

Редкий хищник — амурский тигр — погиб под колесами автомобиля в Приморском крае. Женщина-водитель получила травмы.

ДТП произошло на 155-м километре трассы Артем — Находка — порт Восточный, сообщает 18 декабря пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала на автомобиле со стороны Находки, когда с обочины под колеса неожиданно выпрыгнул тигр.

Источник: УМВД России по Приморскому краю







В результате автомобилистку с травмами доставили в больницу. Тигр погиб на месте. Известно, что водительский стаж у женщины — с 2008 года. По факту ДТП ведется проверка. На место аварии вместе с полицией направлены специалисты охотнадзора.

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра и занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы. Охота на него запрещена, но популяция амурского тигра по-прежнему остается под угрозой исчезновения.