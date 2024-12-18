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Происшествия Женщина насмерть сбила амурского тигра в Приморье

Женщина насмерть сбила амурского тигра в Приморье

3 990
20 комментариев

Редкий хищник — амурский тигр — погиб под колесами автомобиля в Приморском крае. Женщина-водитель получила травмы.

ДТП произошло на 155-м километре трассы Артем — Находка — порт Восточный, сообщает 18 декабря пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала на автомобиле со стороны Находки, когда с обочины под колеса неожиданно выпрыгнул тигр.

Источник:

В результате автомобилистку с травмами доставили в больницу. Тигр погиб на месте. Известно, что водительский стаж у женщины — с 2008 года. По факту ДТП ведется проверка. На место аварии вместе с полицией направлены специалисты охотнадзора.

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра и занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы. Охота на него запрещена, но популяция амурского тигра по-прежнему остается под угрозой исчезновения.

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Приморский край ДТП ДТП с животным Амурский тигр
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Комментарии
20
279976586
3 часа
они уже не редкие, задолбали всё приморье- в деревнях и городах собак едят, люди уже протестуют.
В_Ф
2 часа
Новость о ДТП пошла по дальневосточным пабликам и тигра узнали жители посёлка Врангель. Последние недели они жили в страхе — большой кот разгуливал по улицам и нападал на собак. По словам местных тигр был агрессивный, но при этом не боялся людей и на некоторое время стал хозяином посёлка. Местные власти пытались прогнать животное обратно в лес громкими спецсигналами.
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