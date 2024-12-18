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Спорт Футболист «Ростова» Комличенко: «Цены в магазинах — это пипец»

Футболист «Ростова» Комличенко: «Цены в магазинах — это пипец»

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17 комментариев

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Николай Комличенко пожаловался на цены в магазинах. В интервью сайту «Чемпионат» 18 декабря он заявил, что теперь покупает узбекские помидоры по тысяче рублей за килограмм раз в две недели.

«Цены — это пипец. Если хорошо зарабатываешь, то и тратишь много. Если меньше — идёшь в „Пятёрочку“», — заявил Комличенко.

Он добавил, что на жизнь в месяц ему надо минимум 500 тысяч рублей. В эту сумму входит помощь родителям и родственникам, подарки жене, инвестиции в квартиру, обслуживание дома и машин, детские садики.

При этом, по информации издания «Спорт-Экспресс», Комличенко получает в год 80 миллионов рублей.

В октябре вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок раскритиковал цены на жилье в Петербурге. Он отмечает, что если бы жил один, ему подошла бы любая квартира, так как едой во всяком случае обеспечивают. По словам голкипера, ему не надо много денег на жизнь — 30 тысяч рублей хватает на все расходы.

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Комментарии
17
Cashmare
4 часа
чувак накопил на помидоры, порадуемся за чувака
В_Ф
4 часа
Выпендрился инвалид?
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