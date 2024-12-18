Во ВЦИОМ сообщили, какое место в мире Россия занимает по числу разводов

Россия занимает третье место в мире по числу разводов. В 2024 году восемь из десяти браков закончились разводом. Такие данные озвучила советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова. 18 декабря ее цитирует ТАСС.

«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения — на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний», — уточнила Михайлова во время пресс-конференции.

Такие показатели, по словам советника гендиректора ВЦИОМ, связаны с тем, что снижается ценность института официального брака. Специалист подчеркнула, что «это тренд не сегодняшнего дня».

«Сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — заключила Елена Михайлова.