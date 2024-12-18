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Общество Во ВЦИОМ сообщили, какое место в мире Россия занимает по числу разводов

Во ВЦИОМ сообщили, какое место в мире Россия занимает по числу разводов

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19 комментариев

Россия занимает третье место в мире по числу разводов. В 2024 году восемь из десяти браков закончились разводом. Такие данные озвучила советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова. 18 декабря ее цитирует ТАСС.

«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения — на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний», — уточнила Михайлова во время пресс-конференции.

Такие показатели, по словам советника гендиректора ВЦИОМ, связаны с тем, что снижается ценность института официального брака. Специалист подчеркнула, что «это тренд не сегодняшнего дня».

«Сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — заключила Елена Михайлова.

В апреле текущего года в Росстате заявили, что за первые два месяца 2024 года число разводов в Петербурге выросло на 3,5%.

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Комментарии
19
Ким0
3 часа
Так само же государство установило ситуацию, когда супружеская пара с ребенком ничего не получает, а только платит налоги, а эта же пара с оформленной матерью одиночкой уже ежемесячно получает деньги и еще кучу всяких льгот. Отсюда и выгоднее не регистрировать брак.
houspi
5 часов
Объявлять всех разводящихся иноагентами!
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