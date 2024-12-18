Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на студентку и школьника в Ростове-на-Дону. Он говорил про ревность

Подозреваемого в расправе над студенткой и в нападении на девятиклассника в Ростове-на-Дону отправил под стражу на два месяца Ленинский районный суд города. 26-летнему мужчине предъявили обвинения в убийстве и в покушении на убийство, сообщает 18 декабря Следственный комитет Ростовской области.

Источник: СК по Ростовской области







Следствие полагает, что 16 декабря подозреваемый с ножом напал на подростка и девушку в подъездах домов Ворошиловского и Аксайского районов города. Пострадавшую с колото-резаными ранами доставили в больницу, где она скончалась.

В суде мужчина заявил, что на преступление якобы пошел из ревности. С его слов, девушка стала общаться с тем самым девятиклассником, и «он решил отомстить за девочку», пишет портал 161.RU.

Во время разговора подозреваемого с журналистами его адвокат просил у представителей СМИ прекратить съемку, а своего подзащитного — замолчать. Но мужчина не послушал защитника.

Действительно ли он был знаком со студенткой, предстоит установить следствию.

По данным источника портала в силовых структурах, мужчина стоит на учете у психиатра. В день нападения алкоголь он не употреблял.