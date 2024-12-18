Петербургские депутаты просят Росстандарт запретить красиво упаковывать вейпы

Заксобрание Петербурга 18 декабря окончательно утвердило обращение к главе Росстандарта Антону Шалаеву с просьбой убрать картинки и сделать менее красивой упаковку вейпов и других электронных курительных устройств и комплектующих для них.

Парламент попросил ужесточить требования ГОСТ к упаковке для всех электронных систем доставки никотина (ЭДСН): вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Авторы обращения отмечали, что формально производители блюдут закон, который запрещает им имитировать в упаковке игрушки, пищевую тару и продукты питания. Однако упаковка все равно, как правило, выглядит яркой и привлекательной.

Депутаты отмечали, что рост потребления ЭДСН серьезно вырос, в том числе кратный рост наблюдается и среди несовершеннолетних потребителей.

Проект обращения был принят в окончательном, втором чтении и теперь будет направлен в Росстандарт.