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Город Петербургские депутаты просят Росстандарт запретить красиво упаковывать вейпы

Петербургские депутаты просят Росстандарт запретить красиво упаковывать вейпы

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10 комментариев

Заксобрание Петербурга 18 декабря окончательно утвердило обращение к главе Росстандарта Антону Шалаеву с просьбой убрать картинки и сделать менее красивой упаковку вейпов и других электронных курительных устройств и комплектующих для них.

Парламент попросил ужесточить требования ГОСТ к упаковке для всех электронных систем доставки никотина (ЭДСН): вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Авторы обращения отмечали, что формально производители блюдут закон, который запрещает им имитировать в упаковке игрушки, пищевую тару и продукты питания. Однако упаковка все равно, как правило, выглядит яркой и привлекательной.

Депутаты отмечали, что рост потребления ЭДСН серьезно вырос, в том числе кратный рост наблюдается и среди несовершеннолетних потребителей.

Проект обращения был принят в окончательном, втором чтении и теперь будет направлен в Росстандарт.

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Комментарии
10
мы ещё не начинали!
7 часов
молодцы какие, самые важные и насущные проблемы и вопросы, красота
В_Ф
7 часов
Если поменять фантик поменяется и содержимое? На сигаретах всякое пакостное рисуют и что? Кто-то бросил из-за этого никотин? Да и не допустят власть захватившие чтобы бросали, это же такую статью доходов терять. Никак невозможно.
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