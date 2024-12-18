В Сочи сильные ливни: вода смывает машины, люди отрезаны от мира

Сочи затапливает из-за сильных ливней, которые не прекращаются уже сутки. Река Херота вышла из берегов, несколько улиц и жилых домов оказались в воде. Подробности рассказывает 18 декабря SOCHI1.RU.

После прошедшей ночи ситуация в городе ухудшилась. Накануне дороги лишь подтопило, а к утру осадки превратили их в реки. В Хостинском районе на улице Дарвина потоки воды смывали машины. В селе Семеновка ливни спровоцировали оползень. Из-за него на проезжей части образовался провал. Часть местных жителей оказались отрезаны от мира, так как других дорог, по которым можно было бы добраться в село, нет, пишет портал.

Источник: Сочи онлайн / T.me

В Адлерском районе, по данным издания, река Херота вышла из берегов и подтопила низменные территории на Петрозаводской и Дачной улицах. В селе Бестужевское пять домов были разрушены из-за оползня. Параллельно этому уровень воды в реке Сочи продолжает подниматься, критические отметки уже достигнуты.

Часть федеральной трасы А-147 в районе Адлер — Веселое была перекрыта из-за подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Черноморье».

18 декабря в Сочи весь день действует штормовое предупреждение.

В июле текущего года город накрывало штормом и ливнями. Тогда в Сочи были закрыты все пляжи, несколько дорог оказались под водой, была опасность возникновения смерчей.