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Происшествия В Сочи сильные ливни: вода смывает машины, люди отрезаны от мира

В Сочи сильные ливни: вода смывает машины, люди отрезаны от мира

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29 комментариев

Сочи затапливает из-за сильных ливней, которые не прекращаются уже сутки. Река Херота вышла из берегов, несколько улиц и жилых домов оказались в воде. Подробности рассказывает 18 декабря SOCHI1.RU.

После прошедшей ночи ситуация в городе ухудшилась. Накануне дороги лишь подтопило, а к утру осадки превратили их в реки. В Хостинском районе на улице Дарвина потоки воды смывали машины. В селе Семеновка ливни спровоцировали оползень. Из-за него на проезжей части образовался провал. Часть местных жителей оказались отрезаны от мира, так как других дорог, по которым можно было бы добраться в село, нет, пишет портал.

Источник:

В Адлерском районе, по данным издания, река Херота вышла из берегов и подтопила низменные территории на Петрозаводской и Дачной улицах. В селе Бестужевское пять домов были разрушены из-за оползня. Параллельно этому уровень воды в реке Сочи продолжает подниматься, критические отметки уже достигнуты.

Часть федеральной трасы А-147 в районе Адлер — Веселое была перекрыта из-за подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Черноморье».

18 декабря в Сочи весь день действует штормовое предупреждение.

В июле текущего года город накрывало штормом и ливнями. Тогда в Сочи были закрыты все пляжи, несколько дорог оказались под водой, была опасность возникновения смерчей.

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Комментарии
29
Ганс-Дитрих Геншер
7 часов
Отличное название реки))
Belfegrad
7 часов
название у речки говорящее...
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