«У нас в голове были только секунды». В Петербурге встретили пловцов, ставших сильнейшими в мире

Петербургские пловцы триумфально вернулись в родной город с чемпионата мира на короткой воде. В аэропорту поздно вечером 17 декабря их встречал отдел спорта «Фонтанки».

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Всего в составе российской команды на турнире участвовало десять петербуржцев — это самое большое представительство города на Неве в национальной команде за всю историю.

В общей сложности петербургские пловцы выиграли на этом чемпионате мира 12 медалей. Самым успешным оказался воспитанник школы «Экран» Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом. На его счету две золотые медали в личных номерах программы, и три — в эстафетах.

1 из 4 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

«Я не вижу себя каким-то супер-пупер победителем. То, что я выиграл, это было несколько дней назад, это все закончилось. Сейчас наступает новое время, новая подготовка к новым соревнованиям», — заявил Мирон в разговоре с «Фонтанкой».

Он также признался, что свалившаяся на него популярность ему не очень нравится.

«Честно говоря, это все очень изматывает. Для меня это первый такой опыт. В последнее время для меня вообще очень многое происходит впервые и это очень тяжело. Микрофоны, свет, здесь интервью, там интервью… И люди тоже поздравляют. Поздравлений очень много. Меня поздравляли даже люди, на которых я всегда смотрел снизу вверх. Это все очень необычно», — отметил Мирон.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

По словам Лифинцева, теперь он особенно рад, что во время самого чемпионата мира российским пловцам по решению организаторов было запрещено давать интервью. Доходило до того, что в микст-зоне, где по регламенту спортсмены должны делиться эмоциями после каждого заплыва, их даже после побед просто представляли по именам и сразу давали слово серебряным призерам.

«Для меня эта ситуация была не то чтобы в плюс, но я был рад просто молча пройти мимо», — заявил пятикратный чемпион мира.

Еще одним триумфатором чемпионата стал Кирилл Пригода, на счету которого три личные серебряные медали и три золотые в составе команды в эстафетах. Кирилл заявил, что отсутствие флага и гимна не давило на команду.

«Мы все профессионалы своего дела, мы все заточены на результаты. У нас в голове только секунды, только стремление добиться лучших результатов. Поэтому мы ехали туда только для того, чтобы показать и доказать, что мы лучшие в своем деле, лучшие в мире. И в принципе, у нас это, я считаю, получилось. Получилось и у Санкт-Петербурга. Мы очень довольны своим выступлением. Мы ведь узнали о том, что все-таки едем на чемпионат, всего за две недели до старта. Тем не менее мы все сумели организовать и подготовиться. Я думаю, что Петербургу можно отдельно поставить за выступление пятерку с плюсом», — заявил Кирилл Пригода.

Всего одну медаль привезла рекордсменка мира Евгения Чикунова: серебро на дистанции 200 м брассом. После Олимпиады, на которую она не поехала, так как раньше говорила, что участие без флага и гимна ей не подходит, Всероссийская федерация плавания сделала все, чтобы молодая спортсменка почувствовала свою значимость. Она получила 4 млн рублей за то, что в финале Кубка России преодолела дистанции 100 м и 200 м брассом быстрее победительниц Игр в Париже Татьяны Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США на этих же дистанциях. Кроме того, за это ее Всероссийская федерация плавания решила следующие четыре года объявлять на соревнованиях «победительницей олимпийских чемпионок». Потом почему-то от этой идеи все-таки отказались.

Поэтому многие ожидали от нее большего, чем одна серебряная медаль. Но по словам Чикуновой, для нее самой это серебро дороже золота. Дело в том, что в октябре она трижды переболела, в том числе коронавирусом, и вернулась в бассейн всего за неделю до начала чемпионата мира. В такой ситуации она вообще не понимала, можно ли на что-то рассчитывать.

«Международные соревнования — это очень классно. Это совершенно другие эмоции, совершенно другой настрой, совершенно другая атмосфера. Мы скучали и очень рады вернуться», — призналась Чикунова.

По ее словам, российских пловцов были рады видеть многие иностранные коллеги. Соперники поздравляли их с успешными выступлениями, о чем говорили и лично, и в интервью.

«В принципе, была очень дружественная атмосфера, никаких провокаций, ничего плохого за эту неделю с небольшим в Будапеште не было. Все было классно, весело, дружелюбно, только положительные воспоминания», — сказала Чикунова.

Российским спортсменам уже на турнире разрешили болеть друг за друга во время заплывов, чем они сразу воспользовались.

«Нас поехало 28 человек, и те, кто не плыл, всегда приходили на трибуну и болели, поэтому в основном наши места были битком», — рассказала Евгения.

По ее словам, пережитые в октябре ОРВИ и коронавирус уже не дают о себе знать. Единственное — она чувствует себя немного уставшей, но перед отпуском планирует выступить еще на Кубке Сальникова, который пройдет в Петербурге с 19 по 21 декабря.

«Усталость и моральная, и физическая, конечно, есть, накопилась к концу года, но что поделать. Я изначально планировала выступать на Сальникове и не откажусь от этой возможности», — подчеркнула Чикунова.

Всего петербургские пловцы привезли в родной город из Будапешта 8 золотых и 4 серебряные медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Сборная России при их активной помощи по итогам соревнований в общем медальном зачете заняла второе место.