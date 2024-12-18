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Город В Петербурге — холодное затишье перед самым сложным днём

В Петербурге — холодное затишье перед самым сложным днём

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Среда в Петербурге будет морозной. А завтра ждём скачок на 20 градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря в городе облачно, без существенных осадков. Ветер днем переменный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 16 градусов, днем составит минус 11-13. На дорогах гололедица.

Сегодня регион будет ощущать влияние морозного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого циклоническими вихрями. В Ленинградской области минус 13-18 градусов, что ниже нормы, местами до минус 8. Ветер северо-западный, с переходом ближе к вечеру на юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС» .

Завтра будет сложный день. Ночью минус 13-15 градусов, в окрестностях местами до минус 19, с постепенным повышением во второй половине ночи и днем до 0 — плюс 2 градусов. Временами снег, мокрый снег, ледяные дожди и гололёды, вечером дожди. В пятницу — снова осадки и небольшой плюс.


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