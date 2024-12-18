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Происшествия В сильном пожаре на Северном пострадали люди

В сильном пожаре на Северном пострадали люди

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Серьёзный пожар тушили минувшей ночью в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 18 декабря в 2:34 поступил вызов на Северный проспект, дом 63, корпус 4. Огонь полностью охватил 54-метровую трёхкомнатную квартиру. На место выехали четыре машины МЧС и 17 человек личного состава. Они ликвидировали пожар в 3:14.

«В результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — отмечается в сообщении.

Вечером в пожаре на Бухарестской улице мужчина и женщина погибли.

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ну и кто это
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