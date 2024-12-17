«СКА Арена» снова оказалась несчастливой для СКА. Армейцы проиграли «Локомотиву»

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против лидера текущего сезона — ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге на «СКА Арене» 17 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
Голы за СКА забили Сергей Плотников (13 минута) и Владимир Алистров (29). У «Локомотива» отличились Александр Радулов (16), Максим Шалунов (25) и Максим Березкин (53).
Отметим, что этот матч стал первым для СКА на «СКА Арене» с апреля, когда армейцы вылетели из плей-офф.
Следующий матч СКА проведет 19 декабря в Петербурге против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
После 35 матчей СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции. На счету петербургской команды 20 побед и 15 поражений.
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