«СКА Арена» снова оказалась несчастливой для СКА. Армейцы проиграли «Локомотиву»

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против лидера текущего сезона — ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге на «СКА Арене» 17 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Голы за СКА забили Сергей Плотников (13 минута) и Владимир Алистров (29). У «Локомотива» отличились Александр Радулов (16), Максим Шалунов (25) и Максим Березкин (53).

Отметим, что этот матч стал первым для СКА на «СКА Арене» с апреля, когда армейцы вылетели из плей-офф.