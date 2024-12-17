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Спорт «СКА Арена» снова оказалась несчастливой для СКА. Армейцы проиграли «Локомотиву»

«СКА Арена» снова оказалась несчастливой для СКА. Армейцы проиграли «Локомотиву»

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1 комментарий

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против лидера текущего сезона — ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге на «СКА Арене» 17 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Голы за СКА забили Сергей Плотников (13 минута) и Владимир Алистров (29). У «Локомотива» отличились Александр Радулов (16), Максим Шалунов (25) и Максим Березкин (53).

+15

Отметим, что этот матч стал первым для СКА на «СКА Арене» с апреля, когда армейцы вылетели из плей-офф.

Следующий матч СКА проведет 19 декабря в Петербурге против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

После 35 матчей СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции. На счету петербургской команды 20 побед и 15 поражений.

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Комментарии
1
Гость
17 минут
Причем здесь Ска арена ? Нет рисунка игры, поставленной качественной игры .Все несуться ,торопятся, простейшие ошибки. Сколько ещё надо проиграть чтобы убрали главного не его это уровень. При всем уважении не дано...
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