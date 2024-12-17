Лидер на «Лидере». «Итоги года с Владимиром Путиным» засветились на башне в Московском районе

Подсветка 42-этажной башни «Лидер» окрасилась в цвета прямой линии с президентом, передает 17 декабря корреспондент «Фонтанки».

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Портрет российского лидера высотой в десяток этажей светится над площадью Конституции в Московском районе.

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Надпись «Итоги года с Владимиром Путиным» напоминает о том, что уже 19 декабря Владимир Путин ответит на вопросы обычных граждан и аккредитованных журналистов.

Задать вопрос может каждый дистанционно, через СМС, специальный сайт или в социальных сетях. Прием вопросов начался 8 декабря, их число уже превышает миллион.