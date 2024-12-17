Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-13°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

1 м/c,

с-з.

 750мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Трагедия Анны Седоковой
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Город Лидер на «Лидере». «Итоги года с Владимиром Путиным» засветились на башне в Московском районе

Лидер на «Лидере». «Итоги года с Владимиром Путиным» засветились на башне в Московском районе

2 516
25 комментариев

Подсветка 42-этажной башни «Лидер» окрасилась в цвета прямой линии с президентом, передает 17 декабря корреспондент «Фонтанки».

Источник:

Портрет российского лидера высотой в десяток этажей светится над площадью Конституции в Московском районе.

+2

Надпись «Итоги года с Владимиром Путиным» напоминает о том, что уже 19 декабря Владимир Путин ответит на вопросы обычных граждан и аккредитованных журналистов.

Задать вопрос может каждый дистанционно, через СМС, специальный сайт или в социальных сетях. Прием вопросов начался 8 декабря, их число уже превышает миллион.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
mwr
2 часа
прям как хусейн или асад
мы ещё не начинали!
2 часа
Оруэлл отдыхает
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33