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Общество Глава Минобрнауки: В 2025 году вузы РФ начнут переходить на новую модель образования

Глава Минобрнауки: В 2025 году вузы РФ начнут переходить на новую модель образования

3 062
15 комментариев

Наступающий год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков во вторник, 17 декабря, на совещании «О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год».

Других подробностей Фальков не привел.

В начале декабря 2024 года Минобрнауки РФ ввело единые сроки для поступления в вузы. Теперь начать подавать документы можно с 20 июня, окончание приемной кампании на бюджет — 1 сентября, на платное — до 1 октября.

Как в 2025 году поступить в вуз — рассказывала «Фонтанка».

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Комментарии
15
Сила в Правде!!
1 час
да какое там образование теперь боже царя храни спели и по домам.
Гость
1 час
Теперь дипломы будут печатать на мягкой бумаге...
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