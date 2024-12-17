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Политика WSJ: в США видят признаки подготовки Турции к вторжению в Сирию

WSJ: в США видят признаки подготовки Турции к вторжению в Сирию

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Турция с союзниками-ополченцами наращивают силы вдоль границы с Сирией, что может быть признаком подготовки Анкары к широкомасштабному вторжению на территорию, удерживаемую поддерживаемыми США сирийскими курдами. Об этом 17 декабря пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц Соединенных Штатов.

По информации источников, Анкара в большом количестве стягивает у границы бойцов сирийского ополчения, турецких коммандос в форме и артиллерию. Сосредоточение сил происходит вблизи города Кобани. Основной частью его населения являются курды.

Незадолго перед этим представитель курдских «Сирийских демократических сил» Ильхам Ахмед обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отговорить его от вторжения в Сирию. Турецкая операция, по ее словам, направлена на установление фактического контроля над курдскими территориями до инаугурации Трампа 20 января.

Ранее Эрдоган выступил с заявлением по ситуации в Сирии, в котором назвал сирийский народ «братским» и заявил, что Турция готова участвовать в процессе восстановления Сирии.

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США Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган
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