Школьник из Петербурга победил на Международной астрономической олимпиаде

Сборная команда российских школьников победила на Международной астрономической олимпиаде, которая прошла в декабре в Бангладеш. Среди золотых медалистов есть и петербуржец, сообщает 17 декабря пресс-служба Минпросвещения РФ.

Российские школьники заняли на олимпиаде все существующие первые места, завоевав пять золотых медалей и столько же серебряных. Золото — у петербуржца Александра Белоцерковцева, москвича Ивана Пругло, Егора Ткачева и Якова Бахтиярова из Подмосковья и Дениса Скрипки из Новосибирска. Серебро получили Анна Михайлова, Маргарита Цветкова, Ольга Карасева и Екатерина Чуркина из Москвы и Александр Андреев из Московской области.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили представителей сборной команды и поблагодарили их учителей и наставников. «Такие результаты показывают, что наши школьники действительно обладают глубокими знаниями и выдающимися способностями, а учителя и наставники помогают им раскрыть таланты и максимально реализовать потенциал», — подчеркнул Чернышенко.

Международная астрономическая олимпиада — 2024 для школьников 8–11-х классов прошла с 8 по 17 декабря в городе Кокс-Базаре в Республике Бангладеш. В ней участвовали 42 школьника из шести стран. Ученики из России принимали участие дистанционно, выполняя задания в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Московской области.

В начале декабря Минпросвещения сообщало, что российские школьники взяли золото и серебро на Китайской национальной олимпиаде по математике. Среди них было трое школьников из Петербурга: двое взяли золото и один — серебро.