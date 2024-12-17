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Город А денег все-таки не будет. Как в Петербурге студенты-медики добровольно вышли чистить снег

А денег все-таки не будет. Как в Петербурге студенты-медики добровольно вышли чистить снег

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72 комментария
Источник:

Почти сотня студентов-медиков расчистила зону платной парковки на Конной улице. Деньги за отработку организаторы не предлагали — только волонтерские «высокие часы». Они, в свою очередь, дают бонус при поступлении в ординатуру.

Утром 17 декабря, около 9 часов, еще не рассвело, у здания Нотариальной палаты на Конной улице собрались около сотни студентов. Большинство — из медицинских вузов. Накануне по волонтерским вузовским чатам во «ВКонтакте» прошел призыв на «мероприятие по помощи в уборке снега». «Возможность заработать высокие часы в конце года (50 часов + часы за друзей!). Такие высокие часы бывают крайне редко», — говорилось в одном из объявлений. Сторонний человек, скорее всего, не поймет, о чем речь. У студентов вопросов не возникнет.

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Девушки из Университета им. Мечникова объяснили журналисту, как работают волонтерские часы, на своем примере: если набрать 300–400 таких часов, студент получает дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. «Если сегодня отработаю, у меня будет уже 110 часов», — рассказала одна из девушек. Все опрошенные «Фонтанкой» подтвердили: предложение начислить сразу 50 часов — действительно очень щедрое. Эти баллы можно использовать для поступления в другие вузы и колледжи. На сайте волонтерской платформы Dobro.ru в Петербурге сейчас 32 вуза, для которых можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.

В чат, где собрались участники субботника от конкретного вуза, вход был свободный. Там же куратор подчеркнула: «Упахиваться не будем, это я вам обещаю». Предупредила про теплую одежду и необходимость прихватить паспорт. Мероприятие было запланировано до 11:30. Участники записывались в Google-таблицу. Так данные полутора сотен человек, включая ФИО, даты рождения, номера телефонов, ссылки на личные аккаунты «ВКонтакте», а также информацию о вузе, факультете, группе и ID с сайта Dobro.ru оказались фактически в открытом доступе. И все это на фоне принятого законопроекта, ужесточающего наказание за распространение персональной информации. Он, правда, вступит в силу только в мае 2025 года.

Волонтерство — это не за деньги

В Петербурге в этом сезоне чиновники и депутаты договорились привлекать студентов к уборке снега за деньги. Ставка — 250 рублей в час, но в день надо отработать не менее 4 часов. Студентам-медикам, похоже, такую оплату не предлагали: все, у кого «Фонтанка» успела поинтересоваться, будут ли платить, ответили отрицательно. А на вопросы, является ли мероприятие на самом деле добровольным или «добровольно-принудительным», кто-то отвечал, что пришел по своей воле, а кто-то — выразительно промолчал.

Кураторы разделили собравшуюся толпу на группы, раздали красные ветровки с надписью «Волонтерская рота», и белые, в которые наряжается «Команда губернатора» — с надписью «Красуйся, град Петров». После этого каждой группе устроили короткую фотосессию: молодых людей просили показать V — жест, означающий как победу, так и мир. Как потом объяснили сами студенты «Фонтанке», такие фотоотчеты делаются два раза — в начале и в конце. А снегоочистительные мероприятия силами учащихся за волонтерские часы не ноу-хау, его проводят ежегодно, и на субботнике присутствовали уже опытные снегоуборщики.

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Доверху набитая лопатами «Газель» прикатила только 40 минут спустя. При –9 °C, которые показывал термометр, те, кто не надел на себя по двое штанов и теплые пуховики, успели замерзнуть. Было видно, что инвентарь весь новый — на черенках сохранились ценники. Лопаты студенты получили двух видов — металлические или пластиковые.

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К слову, Конная улица да и соседние к утру были качественно расчищены от снега — и тротуары, и проезжая часть. Снег остался лежать только в зоне платной парковки. Женщина в жилетке ГУДП «Центр» объяснила задачу кураторам, а они — уже студентам. «Отгребаем [снег], чтобы парковка была чистая. Если стоят машины, между машинами нужно чистить. Понятно?» — громким голосом объясняла девушка-координатор. И добавила: если у дома на тротуаре есть снег, его тоже надо убрать.

Красно-белые группы разбрелись в разные стороны от перекрестка Конной улицы и Перекупного переулка. «Организована протестная акция, студенты нарушают правила дорожного движения, перекрывают улицы», — пошутил высокий молодой человек.

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Если бы субботник состоялся хотя бы на сутки раньше, студентам было бы полегче. Но за ночь подтаявший снег превратился в ледяную корку, присыпанную сверху свежим слоем снега. Ломы-ледоколы будущим медикам не выдали, поэтому они поделили работу так: девушки жестяными лопатами кололи лед, ребята пластиковыми лопатами убирают образовавшуюся массу.

Зону платной парковки студенты расчистили на совесть — насколько это позволяли припаркованные автомобили. По информации «Фонтанки», призывы выйти на субботник на Невском проспекте получали не только будущие медики, но также и студенты Военмеха.

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Комментарии
73
VKuser15335355
2 часа
Студентам баллы, организаторам деньги. Вроде всё честно.
Zet
2 часа
и вполне вероятно, что такой студент с лопатой обойдёт при поступлении в ординатуру того, кто за учебниками сидел...
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