Путин подписал законы об ужесточении наказания за утечку и незаконное использование персональных данных

Владимир Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечку персональных данных и вводящие уголовную ответственность за незаконные сбор, хранение, передачу и использование личной информации. Оба документа 30 ноября были опубликованы на официальном портале правовой информации.
За незаконный сбор и использование персональных данных максимальное наказание составляет до 4 лет лишения свободы. Сроком до 5 лет наказываются те же действия, если речь идет о персональных данных несовершеннолетних либо о биометрической информации, и до 10 лет лишения свободы предусматривает преступление, если оно было совершено группой лиц или повлекло тяжкие последствия.
Размер штрафов за незаконную передачу персональной информации будет зависеть от количества субъектов этих данных. Например, если речь идет о распространении данных от 1 тысячи до 10 тысяч человек, гражданам грозит штраф до 200 тысяч рублей, должностным лицам — до 400 тысяч, юрлицам — до 5 млн рублей. Если количество субъектов кратно больше, штрафы возрастают до 300 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч — для должностных лиц, и до 10 млн — для юрлиц. Еще более крупные штрафы предстоит заплатить, если распространены данные более 100 тысяч субъектов. Для юрлиц он составит 20–500 млн рублей.
Незаконная передача данных спецкатегорий также наказывается штрафами. Если речь идет о медицинской информации, для граждан предусмотрен штраф до 400 тысяч, для должностных лиц — до 1,3 млн, а юрлица могу быть оштрафованы на сумму до 15 млн рублей. Еще более строго наказывается передача биометрических данных. В частности, компании в этом случае будут оштрафованы на сумму от 25 до 500 млн рублей.
Кроме того, вводятся штрафы для операторов. В частности, за неисполнение обязанности или просрочку по уведомлению Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку личной информации граждан ждут штрафы 5–10 тысяч рублей, должностных лиц — 30–50 тысяч, компании — 100–300 тысяч рублей.
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