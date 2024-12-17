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Общество Мальчик из Прокопьевска, которому дома изуродовали лицо, впервые после побега встретился с родными

Мальчик из Прокопьевска, которому дома изуродовали лицо, впервые после побега встретился с родными

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13 комментариев

Мальчик из Прокопьевска, над которым жестоко издевались мать и отчим, обезобразив 12-летнему ребенку лицо, впервые после побега из дома встретился с сестрой и годовалым братом. Об этом 17 декабря сообщает Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу.

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Это желание он загадал Деду Морозу, а исполнили мечту врачи больницы и сотрудники СК. Региональное управление взяло всех троих детей под патронаж и будет следить за их судьбой до совершеннолетия.

Ребенок все еще проходит реабилитацию после случившегося.

В конце ноября 12-летнего подростка с обезображенным лицом обнаружили в магазине города Прокопьевска. Мальчик больше полутора суток прятался в торговой точке после побега из дома. Его мать и её сожитель стали фигурантами уголовного дела и отправлены в СИЗО. Врачи диагностировали у мальчика гематому лобной области, переломы рёбер, перелом ноги, ушибленные ссадины, многочисленные кровоподтёки конечностей и тела. Ребенку, по данным следователей, изуродовали лицо, несколько раз рвали верхнюю губу. Его морили голодом, заставляли есть стиральный порошок, оставляли на ночь в сарае без отопления, избивали и издевались над ним морально. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
13
Slava_Rossii2
1 час
Власти не хотят сделать ребёнку пластическую операцию, чтобы вернуть его лицо к нормальному состоянию?
GOLDEN HORSE
1 час
С "мамаши" надо снять кожу.
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