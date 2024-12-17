Мальчик из Прокопьевска, которому дома изуродовали лицо, впервые после побега встретился с родными

Мальчик из Прокопьевска, над которым жестоко издевались мать и отчим, обезобразив 12-летнему ребенку лицо, впервые после побега из дома встретился с сестрой и годовалым братом. Об этом 17 декабря сообщает Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу.

Источник: Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу







Это желание он загадал Деду Морозу, а исполнили мечту врачи больницы и сотрудники СК. Региональное управление взяло всех троих детей под патронаж и будет следить за их судьбой до совершеннолетия.

Ребенок все еще проходит реабилитацию после случившегося.

В конце ноября 12-летнего подростка с обезображенным лицом обнаружили в магазине города Прокопьевска. Мальчик больше полутора суток прятался в торговой точке после побега из дома. Его мать и её сожитель стали фигурантами уголовного дела и отправлены в СИЗО. Врачи диагностировали у мальчика гематому лобной области, переломы рёбер, перелом ноги, ушибленные ссадины, многочисленные кровоподтёки конечностей и тела. Ребенку, по данным следователей, изуродовали лицо, несколько раз рвали верхнюю губу. Его морили голодом, заставляли есть стиральный порошок, оставляли на ночь в сарае без отопления, избивали и издевались над ним морально. Подробности читайте на «Фонтанке».