«Музыка — это пропаганда». Депутат Луговой предложил запретить все иностранное на стримингах

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил запретить иностранных музыкантов на отечественных стриминг-площадках. Парламентарий считает, что на платформах должно остаться максимум 20 % зарубежной музыки.

Луговой обратил внимание, что в первых строчках чартов находятся музыканты-иноагенты. Он обвинил западные площадки в создании компаний-прокладок, через которые российские «музыканты-иноагенты заключают контракты».

«Музыка — это пропаганда, которую используют наши недруги», — заявил Луговой.

Депутат считает, что на отечественных стримингах не должно остаться «иностранного влияния», что поможет исключить возможность «деструктивного влияния». Это также лишит иноагентов дохода, написал Луговой 17 декабря у себя в телеграм-канале.

Напомним, в ноябре Госдума в первом чтении приняла проект закона, который усложняет получение доходов музыкантами-иноагентами от прослушиваний на российских стриминг-платформах. Для этого им придется открыть рублевый счет, куда будут зачисляться деньги от прослушиваний. По решению суда эти средства могут быть перечислены в бюджет.