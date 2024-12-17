Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия RAV4 в Саранске втолкнул «Ладу» внутрь дома. Машина вывернута наизнанку

RAV4 в Саранске втолкнул «Ладу» внутрь дома. Машина вывернута наизнанку

1 467
4 комментария

Источник:

Жёсткое ДТП с столице Мордовии попало на видео. Подробности сообщает 17 декабря МВД по Республике Мордовия в своем телеграм-канале.

Источник:

ДТП произошло в Саранске вчера вечером, в 21:45. По предварительным данным, 42-летний водитель «Тойоты Рав 4», двигаясь по Ботевградской улице, на перекрестке с улицей Васенко врезался в ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего водителя. «Лада» ехала по прилегающей территории и сворачивала во двор дома. Обе машины влетели в здание. На кадрах с места аварии видно, какой силы был удар.

Водитель 99-й скончался на месте. У водителя «Тойоты» взяли кровь на анализ.

Источник:
Источник:

Тело зажало в салоне «Лады». Сотрудники пожарно-спасательной службы со специальным оборудованием удалили крышу автомобиля, отжали панели и деблокировали человека, сообщает МЧС.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Саранск Мордовия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Вангуювсем
26 минут
кто расшифорует - в честь чего названа улица ботевградская?
Ипсилон Ц
7 минут
нас извлекут из под обломков поставят на руки каркас
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00