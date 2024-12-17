RAV4 в Саранске втолкнул «Ладу» внутрь дома. Машина вывернута наизнанку

Жёсткое ДТП с столице Мордовии попало на видео. Подробности сообщает 17 декабря МВД по Республике Мордовия в своем телеграм-канале.
ДТП произошло в Саранске вчера вечером, в 21:45. По предварительным данным, 42-летний водитель «Тойоты Рав 4», двигаясь по Ботевградской улице, на перекрестке с улицей Васенко врезался в ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего водителя. «Лада» ехала по прилегающей территории и сворачивала во двор дома. Обе машины влетели в здание. На кадрах с места аварии видно, какой силы был удар.
Водитель 99-й скончался на месте. У водителя «Тойоты» взяли кровь на анализ.
Тело зажало в салоне «Лады». Сотрудники пожарно-спасательной службы со специальным оборудованием удалили крышу автомобиля, отжали панели и деблокировали человека, сообщает МЧС.
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