Страхование жизни в РФ защитят, как банковские вклады. Закон принят Госдумой

Госдума 17 декабря приняла в третьем чтении законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни. Этим займется Агентство по страхованию вкладов.

Для договоров по страхованию жизни предполагается ввести такой же механизм защиты, как действует в системах страхования банковских вкладов и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. После отзыва лицензии у страховой компании ее клиентам гарантируют исполнение обязательств по договорам в пределах лимитов, которые установлены законом.

При смерти застрахованного лимит составляет 10 миллионов рублей, в остальных страховых случаях — до 2,8 миллиона рублей. Последний распространяется также на деньги клиентов, которые они вносили во время действия полиса. «При возврате этих взносов учитывается оставшийся срок страхования и суммы, которые им уже выплатили», — отмечают в Банке России.