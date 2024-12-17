Страхование жизни в РФ защитят, как банковские вклады. Закон принят Госдумой

Госдума 17 декабря приняла в третьем чтении законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни. Этим займется Агентство по страхованию вкладов.
Для договоров по страхованию жизни предполагается ввести такой же механизм защиты, как действует в системах страхования банковских вкладов и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. После отзыва лицензии у страховой компании ее клиентам гарантируют исполнение обязательств по договорам в пределах лимитов, которые установлены законом.
При смерти застрахованного лимит составляет 10 миллионов рублей, в остальных страховых случаях — до 2,8 миллиона рублей. Последний распространяется также на деньги клиентов, которые они вносили во время действия полиса. «При возврате этих взносов учитывается оставшийся срок страхования и суммы, которые им уже выплатили», — отмечают в Банке России.
Функции оператора системы гарантирования предлагается возложить на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Координационную и надзорную функции выполнит Центробанк. Система гарантирования должна будет заработать с 1 января 2027 года, но защищать будет все действующие договоры, даже если они были заключены раньше этого срока.
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