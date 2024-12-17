Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Страхование жизни в РФ защитят, как банковские вклады. Закон принят Госдумой

Страхование жизни в РФ защитят, как банковские вклады. Закон принят Госдумой

1 116
4 комментария

Госдума 17 декабря приняла в третьем чтении законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни. Этим займется Агентство по страхованию вкладов.

Для договоров по страхованию жизни предполагается ввести такой же механизм защиты, как действует в системах страхования банковских вкладов и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. После отзыва лицензии у страховой компании ее клиентам гарантируют исполнение обязательств по договорам в пределах лимитов, которые установлены законом.

При смерти застрахованного лимит составляет 10 миллионов рублей, в остальных страховых случаях — до 2,8 миллиона рублей. Последний распространяется также на деньги клиентов, которые они вносили во время действия полиса. «При возврате этих взносов учитывается оставшийся срок страхования и суммы, которые им уже выплатили», — отмечают в Банке России.

Функции оператора системы гарантирования предлагается возложить на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Координационную и надзорную функции выполнит Центробанк. Система гарантирования должна будет заработать с 1 января 2027 года, но защищать будет все действующие договоры, даже если они были заключены раньше этого срока.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Госдума Страхование жизни Страхование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
alexadmin
53 минуты
То есть страхование договоров страхования? Ну норм, мы ж серьезные все люди.
v.p
10 минут
У кого то в кармане прибавится. В думе лоббист на лоббисте, в Китае ни один думец не выжил бы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Новости компаний
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00