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Общество Боевые действия Боевые комары и поражающее оружие — оспа обезьян. О чем предупреждал убитый генерал Кириллов

Боевые комары и поражающее оружие — оспа обезьян. О чем предупреждал убитый генерал Кириллов

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25 комментариев
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в своем октябрьском публичном выступлении сообщал о применении силами ВСУ химических веществ не только на фронте, но и вдали от него — против ЛОМов. И сам стал первым генерал-лейтенантом, погибшим в тылу во время СВО. Но без помощи отравляющих веществ. Утром 17 декабря 2024 года военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Игорь Кириллов служил начальником Военной академии РХБ защиты им. маршала Тимошенко, когда его назначили начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ в 2017 году. В этой должности он сделал много запоминающихся заявлений, связанных с предупреждениями об опасности биологического и химического оружия, об их разработке на Украине совместно с США, применении и провокациях.

Первые публичные выступления генерала Кириллова были после «химической атаки» в Сирии. Он сообщал о найденной в сирийской Думе химической лаборатории с установкой по производству иприта, с комплектующими и реактивами, изготовленными в Евросоюзе и в Северной Америке. «Используя инсценировки применения химического оружия, обвиняют Сирийскую Арабскую Республику в нарушении конвенции (о запрещении химического оружия), а Россию — в содействии этому», — заявлял Кириллов и прогнозировал превращение ОЗХО в политизированную структуру.

В мае 2022 года начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказывал, что в руки террористов могли попасть ампулы с возбудителем натуральной оспы из лабораторий США из-за того, что в них нарушены правила контроля и требований биобезопасности. Кириллов сообщал также, что биологи Пентагона исследуют вирус оспы обезьян как биологического агента, обладающего поражающим потенциалом. Он призывал ВОЗ расследовать деятельность четырех лабораторий в Нигерии.

Спустя год генерал обвинял США в том, что они поставляют в Нигерию препараты для лечения ВИЧ без терапевтического эффекта, а на самом деле с помощью граждан этой страны мониторят биологическую обстановку и вывозят образцы возбудителей и переносчиков инфекций.

После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году генерал сообщал о том, что Пентагон, используя экологическую катастрофу в Херсонской области, может испытать свое биологическое оружие с помощью беспилотников (БПЛА). «Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами», — цитировало агентство РИА выступление Кириллова на брифинге. А учитывая, что вовлечение переносчиков болезни в эпидемический процесс невозможно контролировать, то существует риск распространения инфекций для разных регионов. Он приводил в примеры южную и центральную Европу, где увеличилась численность нехарактерных для нее азиатских тигровых комаров. А вид южных комаров, переносящих лихорадку Западного Нила, выявлялся в Швеции и Финляндии.

Тогда же, в июне 2023-го, генерал-лейтенант обращал внимание на работу Харьковского института ветеринарной медицины в американских проектах UP-8 и P-444. В них изучались пути миграции перелетных птиц, якобы отбирались и передавались за рубеж штаммы вирусов птичьего гриппа — тех, что имеют большой эпидпотенциал и могут мутировать, преодолевая межвидовой барьер.

Игорь Кириллов регулярно проводил брифинги Минобороны РФ, предупреждая о терактах и провокациях со стороны Украины с использованием отравляющих веществ или биооружия. В Минобороны ссылались на данные, полученные из материалов лабораторий на взятых под контроль территориях, к которым получали доступ российские специалисты (Рубежное, Северодонецк, Херсон). После входа российских войск в Авдеевку в июне 2024 года там также были обнаружены отравляющие вещества, кустарно изготовленные химические боеприпасы и лаборатория, «предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе — на основе синильной кислоты».

Женя Авербах, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
25
Эд Хэммет
1 час
Покойный мог бы посоперничать с Конашенковым и Картаполовым по количеству наиболее правдивых заявлений о ходе СВО.
281614283
1 час
Зомбиапокалипсис какой-то!
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