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Происшествия Защитники ларька на улице Брянцева отсидели свой срок в СИЗО и вышли на свободу

Защитники ларька на улице Брянцева отсидели свой срок в СИЗО и вышли на свободу

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17 комментариев

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Мугалиба Гулуева и Джабраила Баширова, обвинявшихся в хулиганстве и повреждении чужого имущества. Мужчины так яростно защищали ларек на улице Брянцева, что угодили на скамью подсудимых. О решении 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение полагало, что днем 29 марта 2023 года фигуранты, находясь у дома 85 по проспекту Просвещения и у дома 20к1 по улице Брянцева, препятствовали эвакуации ларька своих близких. Торговый павильон был незаконно установлен, и его хотели увезти.

Гулуев на своем BMW заехал на тротуар и столкнулся с краном, перегородив выезд. В ожидании товарища Гулуев начал ругаться и махать руками. Прибывший Баширов ножом порезал крану колеса. Размахивание холодным оружием продолжалось до прибытия полиции.

По делу о повреждении имущества суд прекратил производство за примирением сторон, а вот хулиганами Гулуева и Баширова все-таки признали. Суд назначил обоим наказание в виде 2,5 лет в колонии общего режима. Впрочем, в зачет пошло время, проведенное под стражей. Таким образом, наказанием считается отбытым, фигурантов освободили в зале суда.

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Комментарии
17
мы ещё не начинали!
1 час
прелестно, просто прелестно...
Гость
2 часа
И это всё? А отправить на родину предков не судьба или подождут, когда ножом уже не колеса, а людей резать начнут?
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