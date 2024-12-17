Защитники ларька на улице Брянцева отсидели свой срок в СИЗО и вышли на свободу

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Мугалиба Гулуева и Джабраила Баширова, обвинявшихся в хулиганстве и повреждении чужого имущества. Мужчины так яростно защищали ларек на улице Брянцева, что угодили на скамью подсудимых. О решении 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение полагало, что днем 29 марта 2023 года фигуранты, находясь у дома 85 по проспекту Просвещения и у дома 20к1 по улице Брянцева, препятствовали эвакуации ларька своих близких. Торговый павильон был незаконно установлен, и его хотели увезти.

Гулуев на своем BMW заехал на тротуар и столкнулся с краном, перегородив выезд. В ожидании товарища Гулуев начал ругаться и махать руками. Прибывший Баширов ножом порезал крану колеса. Размахивание холодным оружием продолжалось до прибытия полиции.

По делу о повреждении имущества суд прекратил производство за примирением сторон, а вот хулиганами Гулуева и Баширова все-таки признали. Суд назначил обоим наказание в виде 2,5 лет в колонии общего режима. Впрочем, в зачет пошло время, проведенное под стражей. Таким образом, наказанием считается отбытым, фигурантов освободили в зале суда.