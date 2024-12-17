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Общество Турист из КНДР попытался вывезти из России лапы гималайского медведя, но попался во Владивостоке

Турист из КНДР попытался вывезти из России лапы гималайского медведя, но попался во Владивостоке

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8 комментариев

Турист из КНДР попытался незаконно вывезти из России замороженные лапы гималайского медведя, но его план нарушили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владивостока. Теперь конечности хищника могут и вовсе изъять. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 17 декабря.

Пассажир возвращался на родину и прошел через «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. Однако при досмотре его багажа инспекторы нашли обмотанную черной пленкой коробку. Внутри находились термопакеты с 12 замороженными лапами хищника.

По данным экспертизы, мужчина перевозил лапы гималайского медведя, которые попадают под действие Конвенции СИТЕС и допускаются к вывозу при заполнении декларации и наличии разрешительного документа от Росприроднадзора. По фактам недекларирования товара и несоблюдения ограничений возбуждены административные дела. Туристу грозит штраф с конфискацией груза.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда. Коробки с «детскими игрушками и печеньем» направлялись в Москву.

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Комментарии
8
282905187
59 минут
Вот даже фантазии не хватает понять, за каким ему эти лапы?
VVM1962
53 минуты
ну всё, северокорейский тушканчик отзовёт своих воинов за недружественный поступок.
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