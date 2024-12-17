Турист из КНДР попытался вывезти из России лапы гималайского медведя, но попался во Владивостоке

Турист из КНДР попытался незаконно вывезти из России замороженные лапы гималайского медведя, но его план нарушили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владивостока. Теперь конечности хищника могут и вовсе изъять. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 17 декабря.

Пассажир возвращался на родину и прошел через «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. Однако при досмотре его багажа инспекторы нашли обмотанную черной пленкой коробку. Внутри находились термопакеты с 12 замороженными лапами хищника.

По данным экспертизы, мужчина перевозил лапы гималайского медведя, которые попадают под действие Конвенции СИТЕС и допускаются к вывозу при заполнении декларации и наличии разрешительного документа от Росприроднадзора. По фактам недекларирования товара и несоблюдения ограничений возбуждены административные дела. Туристу грозит штраф с конфискацией груза.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда. Коробки с «детскими игрушками и печеньем» направлялись в Москву.