Тысячи живых муравьев обнаружились в посылках из Таиланда. Коробки с «детскими игрушками и печеньем» направлялись в Москву: видео

Тысячи живых муравьев обнаружили таможенники в посылках из Таиланда, которые направлялись в Москву. Об этом 4 сентября сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Источник: ФТС России

Насекомых удалось обнаружить при сканировании коробок, содержимое которых в декларации было указано как «детские игрушки и печенье». Муравьи были запечатаны в пробирки вместе с питательным раствором: всего таможенники насчитали 171 инкубатор с различными видами насекомых (муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и так далее). Все они были возвращены отправителям, в отношении которых могут быть возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение запретов и ограничений.

Живые животные, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей, запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях.

