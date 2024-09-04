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Происшествия Тысячи живых муравьев обнаружились в посылках из Таиланда. Коробки с «детскими игрушками и печеньем» направлялись в Москву: видео

Тысячи живых муравьев обнаружились в посылках из Таиланда. Коробки с «детскими игрушками и печеньем» направлялись в Москву: видео

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2 комментария

Тысячи живых муравьев обнаружили таможенники в посылках из Таиланда, которые направлялись в Москву. Об этом 4 сентября сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Насекомых удалось обнаружить при сканировании коробок, содержимое которых в декларации было указано как «детские игрушки и печенье». Муравьи были запечатаны в пробирки вместе с питательным раствором: всего таможенники насчитали 171 инкубатор с различными видами насекомых (муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и так далее). Все они были возвращены отправителям, в отношении которых могут быть возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение запретов и ограничений.

Живые животные, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей, запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях.

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Комментарии
2
282222362
4 сентября 2024, 19:08
Можно пчел и пиявок по почте отправлять, легально? Надо попробовать.
260785711
4 сентября 2024, 19:02
Зоо диверсия.
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