«У пассажиров просто шок». В автобусе выбило стекла после встречного удара у Красного Села

Сразу два ДТП с автобусами произошло утром во вторник, 17 декабря, в Петербурге. У одного из пассажирских транспортов от удара выбило стекла. Как стало известно «Фонтанке», авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 273, и «Газели» произошла на Пушкинском шоссе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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«Удар прошел по касательной. <…> У автобуса выбито три стекла и разбито лобовое. У пассажиров просто шок. Я сидел у разбитого окна», — написал один из очевидцев в группе «Транспортный коллапс, Красное Село».

Еще одна авария случилась на Колобановской улице. Там столкнулись автобус № 165 и легковой автомобиль. Судя по кадрам в Сети, машины стоят параллельно друг другу, при этом у пассажирского транспорта разбито лобовое стекло. Повреждений на легковой незаметно.

Тем временем загруженность дорог Петербурга второе утро подряд достигает «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Накануне «семёрка» держалась до обеда, сегодня дорожная ситуация менее напряженная.