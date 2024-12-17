В Петербурге двое задержаны за удар бутылкой по голове водителя трамвая

Полиция Невского района Петербурга задержала подозреваемых в трамвайном хулиганстве на проспекте Солидарности. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 декабря.

В субботу вечером 24-летний водитель трамвая № 27 получил бутылкой по голове от пассажиров в результате конфликта. Молодой человек вступился за кондуктора. После удара пострадавший доехал до кольца и уже оттуда вызвал скорую. Водителя доставили в Александровскую больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.

По факту нападения было возбуждено дело о хулиганстве. В понедельник в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Дыбенко были задержаны двое — 35-летний ранее судимый местный житель и его 34-летний приятель. Оба были доставлены в 75 отдел полиции и помещены в камеру.