Померзнем. В Петербург пришли морозы на 7-8 градусов ниже нормы

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Морозы в Петербурге усиливаются, а снегопады слабеют.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 декабря в городе облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем составит минус 4-6 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, уходящего в Верхневолжье. По его периферии к берегам Невы будут поступать всё более холодные воздушные массы, вызывая кратковременный снег и удерживая температуру на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В среду без существенных осадков, минус 9-11 градусов. А в четверг снова снегопады и резкий скачок температуры из минуса в плюс.

Напомним, минувшей ночью температура в Петербурге обновила зимний минимум.