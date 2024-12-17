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Город Померзнем. В Петербург пришли морозы на 7-8 градусов ниже нормы

Померзнем. В Петербург пришли морозы на 7-8 градусов ниже нормы

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7 комментариев

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Морозы в Петербурге усиливаются, а снегопады слабеют.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 декабря в городе облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем составит минус 4-6 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, уходящего в Верхневолжье. По его периферии к берегам Невы будут поступать всё более холодные воздушные массы, вызывая кратковременный снег и удерживая температуру на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В среду без существенных осадков, минус 9-11 градусов. А в четверг снова снегопады и резкий скачок температуры из минуса в плюс.

Напомним, минувшей ночью температура в Петербурге обновила зимний минимум.

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Комментарии
7
Абрикосов
14 минут
Зима, граждане!!!! УРА!!! жаль не на долго!!! Отличная погода, впечатление СИЛЬНО портит уборка города (вернее его полная не уборка)!!! но я человек подготовленный в этом году башмаки с отличным протектором купил, как вездеход везде пробираюсь!!! Правда с годами стало тяжеловато!!! г-на Беглова провел бы своим маршрутом... посмотрел бы на него !!!! )))) PS не удаляйте пожалуйста! я старался!!! ))))
Абрикосов
3 минуты
верните коммент! одно слово беглов (в любом контексте и в бан). душители свободы , а не городское сми...
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