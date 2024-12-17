Петербург обновил минимум зимы

Минувшая ночь в Петербурге оказалась самой холодной с начала зимы — минимальная температура воздуха, по данным городской метеостанции, к 6 часам утра 17 декабря составила минус 7,5 градуса, а еще через час понизилась до минус 8,0. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

На территории Ленинградской области разброс минимумов составил от плюс 0,3 градуса в Сланцах до минус 14,2 в Вознесенье.

И это только начало похолодания, отмечает Леус. Ночь на среду, 18 декабря, будет еще морознее — в городе до минус 13-15 градусов.