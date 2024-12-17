Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

сев.

 741мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Авто Громкие моторы обернулись для петербуржцев аннулированием регистрации их машин

Громкие моторы обернулись для петербуржцев аннулированием регистрации их машин

9 171
37 комментариев

Сотрудники ГАИ Петербурга провели профилактический рейд по любителям «шумной» езды. За неделю под проверку уровня громкости мотора попали свыше 560 автомобилей, часть владельцев привлекли к административной ответственности. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 17 декабря.

Источник:

Так, при помощи сертифицированного прибора инспекторы установили, что у 41 машины шум при работе двигателя превысил установленные законодательством предельно допустимые нормы. Как выяснилось, такого эффекта некоторые водители добивались самостоятельно.

Нарушителей привлекли к административной ответственности сразу по двум административным статьям: за превышение нормативов уровня шума и за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Также аннулирована регистрация их машин, а госномера изъяты в архив. Вернуться за руль водители смогут после устранения всех нарушений.

Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург стал первым российским регионом, где правоохранители реализовали на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей «громких» машин.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Нарушения ПДД Шум
Лайк
LIKE86
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
мы ещё не начинали!
2 часа
ещё бы тех кто "музыку" слушает так, что земля дрожит
Генрих Восьмой
2 часа
А ведь могут, если захотят!!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Новости компаний
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50