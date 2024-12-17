Громкие моторы обернулись для петербуржцев аннулированием регистрации их машин

Сотрудники ГАИ Петербурга провели профилактический рейд по любителям «шумной» езды. За неделю под проверку уровня громкости мотора попали свыше 560 автомобилей, часть владельцев привлекли к административной ответственности. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 17 декабря.

Так, при помощи сертифицированного прибора инспекторы установили, что у 41 машины шум при работе двигателя превысил установленные законодательством предельно допустимые нормы. Как выяснилось, такого эффекта некоторые водители добивались самостоятельно.

Нарушителей привлекли к административной ответственности сразу по двум административным статьям: за превышение нормативов уровня шума и за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Также аннулирована регистрация их машин, а госномера изъяты в архив. Вернуться за руль водители смогут после устранения всех нарушений.