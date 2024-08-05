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    Эксперимент в Петербурге: полиция начинает ловить «шумных» водителей

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    Петербург стал первым российским регионом, где полиция реализовала на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей «громких» транспортных средств. Об этом 5 августа сообщает городское ГУ МВД.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Шумный» транспорт — проблема и для людей, живущих вдоль дорог, и для участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание водителей, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Это, как правило, такие автомобили и мотоциклы, владельцы которых делают апгрейд, чтобы увеличить мощность двигателя, а побочным результатом становится усиление звука.

    Петербургская Госавтоинспекция проанализировала административное законодательство и разработала правовой механизм привлечения таких лихачей к ответственности. Нарушитель привлекается сразу по двум статьям КоАП РФ:

    • за внесение конструктивных изменений в транспортное средство (12.5);
    • за превышение нормативов уровня шума (8.23).

    «Руководство полицейского главка поддержало новую идею. Главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте», — отмечается в сообщении.

    Полицейские в минувшие выходные провели тест и привлекли к ответственности водителей 15 транспортных средств. Нарушителям надо в 10-дневный срок вернуть «заводские настройки» своего транспорта. В противном случае будет аннулирована регистрация, номера спишут в архив и передвижение на такой машине будет грозить лишением прав.

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