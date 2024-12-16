Турецкий «бюджетник» вдвое увеличит число рейсов из Петербурга в Стамбул

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять не один, а два рейса в день из Петербурга в Стамбул, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Как следует из сообщения официального Telegram-канала аэропорта от 16 декабря, с 6 января в аэропорт имени Сабихи Гёкчен из Пулково будут отправляться по два рейса в день. К ежедневным вылетам в 14:25 добавится ночной рейс в 02:30 с прибытием в турецкую столицу в 06:25. Время в пути — около 4 часов.