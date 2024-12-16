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Общество Турецкий «бюджетник» вдвое увеличит число рейсов из Петербурга в Стамбул

Турецкий «бюджетник» вдвое увеличит число рейсов из Петербурга в Стамбул

1 844
11 комментариев

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять не один, а два рейса в день из Петербурга в Стамбул, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Как следует из сообщения официального Telegram-канала аэропорта от 16 декабря, с 6 января в аэропорт имени Сабихи Гёкчен из Пулково будут отправляться по два рейса в день. К ежедневным вылетам в 14:25 добавится ночной рейс в 02:30 с прибытием в турецкую столицу в 06:25. Время в пути — около 4 часов.

«Благодаря раннему прибытию у пассажиров появится больше возможностей для удобной пересадки на рейсы в страны Европы и по всему миру», — отметили в аэропорту.

Кроме Pegasus Airlines в Стамбул выполняют рейсы из Пулково «Россия» и Turkish Airlines. Но их самолёты прибывают в главный международный аэропорт города.

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Комментарии
11
Игорь Протасов
1 час
Мальчик хочет в Стамбул, Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та... (С)
Счастливый дедушка
30 минут
А вот это реально добрая для таких как мы новость!
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