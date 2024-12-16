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Политика Евросоюз договорился выделять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

Евросоюз договорился выделять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

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10 комментариев

С января 2025 года Евросоюз будет выделять 1,5 млрд евро ежемесячно для Украины. Об этом сообщила новая глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания с главами МИД стран ЕС, пишет ТАСС.

До конца зимы Евросоюз также собирается подготовить 75 тысяч украинских солдат, добавила Каллас. Она отметила, что поддержка Украины остается «приоритетом Евросоюза» и что объединение сделает все, чтобы «позиция Киева была сильной».

Кроме того, в Евросоюзе договорились о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Соответствующее предложение в ближайшие дни сделает Еврокомиссия. О введении персональных санкций против Тбилиси участники ЕС договориться не смогли.

Напомним, что сегодня Евросоюз обнародовал 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 16 физлиц из России, среди которых продюсер Тина Канделаки и певица Лариса Долина.

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Комментарии
10
Wiring
10 минут
Маловато будет..(с)
Гость
2 минуты
А сколько России ежемесячно будет выделать Китай? Ведь будет же?
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