Евросоюз договорился выделять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

С января 2025 года Евросоюз будет выделять 1,5 млрд евро ежемесячно для Украины. Об этом сообщила новая глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания с главами МИД стран ЕС, пишет ТАСС.

До конца зимы Евросоюз также собирается подготовить 75 тысяч украинских солдат, добавила Каллас. Она отметила, что поддержка Украины остается «приоритетом Евросоюза» и что объединение сделает все, чтобы «позиция Киева была сильной».

Кроме того, в Евросоюзе договорились о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Соответствующее предложение в ближайшие дни сделает Еврокомиссия. О введении персональных санкций против Тбилиси участники ЕС договориться не смогли.

Напомним, что сегодня Евросоюз обнародовал 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 16 физлиц из России, среди которых продюсер Тина Канделаки и певица Лариса Долина.