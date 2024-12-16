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Политика Общество Долина и Канделаки. Кто еще попал в санкционный список ЕС «за гибридные действия РФ»

Долина и Канделаки. Кто еще попал в санкционный список ЕС «за гибридные действия РФ»

1 617
12 комментариев

Европейский Союз ввел санкции в отношении 16 физлиц и трех организаций в рамках ограничительных мер за «дестабилизирующие действия России за рубежом». Об этом сообщается на официальном сайте ЕС 16 декабря.

Так, под санкции попали журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина и еще 13 физических лиц. Также в списке указаны подразделение ГРУ 29155, которое в документе называется «секретным» и якобы причастным к дестабилизирующей деятельности в Европе, и три организации, в частности авиакомпания Utair, информагентство «Африканская инициатива» и его главный реактор Артем Куреев и девелопер ПИК.

Как отмечается в публикации, ограничения направлены на тех, кто вовлечен в «действия и политику российского правительства» и кто «подрывает ценности ЕС».

Санкции против физических и юридических лиц вступают в силу сразу после публикации в официальном источнике.

Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, новые санкции направлены на ослабление военного потенциала РФ и на борьбу с так называемым «теневым флотом» страны.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Уважаемая, Фонтанка! А можно не просто переписать новость из телеграмм-каналов, а выяснить для своих читателей, что подразумевают эти санкции? Запрет на въезд, недвижимость? Еще что-то… Ну любопытно же…
Гость
1 час
А ведь когда-то Фондерляйниха верила, что только отключение от СВИФТа "заземлит" РФ... А докатились до санкций против Канделаки) Против корги Шувалова дойдёт очередь, интересно?
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