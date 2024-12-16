«Не ставкой единой…»: Путин рассказал, чем жива экономика России

Экономика России жива «не ставкой единой», но и предложением товаров на рынке. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями деловых кругов, пишет 16 декабря ТАСС.

Выступая с речью об экономической ситуации в стране, президент РФ напомнил задачи, которые ставятся на 2025 год. Так, Путин упомянул сбалансированный экономический рост, а также развитие экономики предложения, «которая по широкому фронту обеспечивала бы нам работу и достижения необходимых параметров, в том числе и макроэкономических».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 17% к концу 2025 года. Также он отметил, что ЦБ на очередном заседании, которое пройдет 20 декабря, не поднимет ставку выше 21%. Однако у банка ВТБ есть другие прогнозы на этот счет. В банке не ожидают снижения ключевой ставки раньше 2026 года.