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Общество «Мы должны быть впереди наших оппонентов». Глава комитета ГД по обороне — о создании войск беспилотных систем

«Мы должны быть впереди наших оппонентов». Глава комитета ГД по обороне — о создании войск беспилотных систем

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12 комментариев

Войска беспилотных систем планируют создать для лучшего развития и научного сопровождения этого направления. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает telegram-канал «Вы слушали Маяк» в понедельник, 16 декабря.

«Когда они размазаны тонким слоем по всем видам и родам, то ими занимаются по остаточному принципу. СВО показала, что сегодня это важнейший фактор решения задач, прежде всего огневого поражения, разведки и многих других задач на поле боя», — сказал Картаполов.

По словам главы комитета ГД по обороне, сейчас необходимо сделать всё, чтобы развивать и совершенствовать войска беспилотных систем. «Мы должны быть впереди наших оппонентов по данному вопросу», — подытожил политик.

Ранее о создании нового рода войск министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал в своем докладе на итоговой коллегии ведомства в понедельник. Войска планируют сформировать в третьем квартале следующего года.

В конце ноября о выделении беспилотников в отдельный вид войск говорил президент РФ Владимир Путин. В разговоре с журналистами глава государства отмечал, что над идеей работают в Генштабе и в Министерстве обороны.

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Комментарии
12
мы ещё не начинали!
50 минут
то с орехом носились две недели, теперь новая тема😂
Игорь Протасов
51 минута
Никак не угомонится Ондрейко...
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