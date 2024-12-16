Белоусов рассказал, когда в России появятся войска беспилотных систем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил создать новый род войск — Войска беспилотных систем. В их задачи будет входить обеспечение защиты арсеналов и ГСМ, приводит слова министра пресс-служба Минобороны 16 декабря.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — „войска беспилотных систем“. При Вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», — заявил министр обороны.

Согласно инициативе Белоусова, такой род войск может появиться уже в третьем квартале 2025 года, а защищать они будут важные объекты в зоне досягаемости ВСУ. Кроме того, министр предложил заменить крупные базы на эшелонированную сеть складов.

О выделении отдельного вида войск со специализацией на БПЛА говорилось еще в конце ноября 2024 года. Тогда президент Владимир Путин заявил, что в России уже думают над этой инициативой в Генштабе и Министерстве обороны.