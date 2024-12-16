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Финансы Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в РФ вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в РФ вырастут с 1 января

1 592
26 комментариев

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в РФ вырастут с 1 января. Об этом стало известно из соответствующего приказа Минфина, размещенного на портале опубликования правовых актов.

Вырастет минимальная цена на водку (с 299 до 349 рублей за 0,5 литра), коньяк (с 556 до 651 рубля), бренди и иной алкоголь, произведенный из ромового, виноградного, плодового, коньячного, вискового и кальвадосного дистиллятов (с 404 до 472 рублей за 0,5 литра).

При оптовой закупке напрямую у производителей минимальная стоимость 0,5 литра водки составит 287 рублей, коньяка — 500 рублей, бренди и иных напитков — 364 рубля; при оптовой закупке у торговых организаций, не являющихся производителями, минимальная цена на 0,5 литра водки составит 299 рублей, коньяка — 527 рублей, прочих видов алкоголя — 383 рубля.

Необходимость повышения минимальных розничных цен на крепкий алкоголь Минфин объяснял уровнем инфляции, ростом трат производителей на изготовление алкоголя и повышением ставок акциза на алкоголь крепче 9 градусов. Ожидалось, что не изменятся до 31 декабря 2026 года.

Ранее правительство РФ нацелилось также на запрет скидок на алкоголь: поработать над этим вопросом поручено Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору, Минфину и Минсельхозу.

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Минимальные розничные цены Алкоголь Минфин Повышение цен
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Комментарии
26
мы ещё не начинали!
48 минут
ладно, что не поднимется в цене с 1 января?
Ser_N0771
1 час
Было три, а стало пять — все равно берем опять! Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим! Передайте Ильичу — нам и десять по плечу, Ну, а если будет больше — то получится как в Польше! Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
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