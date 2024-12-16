Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в РФ вырастут с 1 января. Об этом стало известно из соответствующего приказа Минфина, размещенного на портале опубликования правовых актов.

Вырастет минимальная цена на водку (с 299 до 349 рублей за 0,5 литра), коньяк (с 556 до 651 рубля), бренди и иной алкоголь, произведенный из ромового, виноградного, плодового, коньячного, вискового и кальвадосного дистиллятов (с 404 до 472 рублей за 0,5 литра).

При оптовой закупке напрямую у производителей минимальная стоимость 0,5 литра водки составит 287 рублей, коньяка — 500 рублей, бренди и иных напитков — 364 рубля; при оптовой закупке у торговых организаций, не являющихся производителями, минимальная цена на 0,5 литра водки составит 299 рублей, коньяка — 527 рублей, прочих видов алкоголя — 383 рубля.

Необходимость повышения минимальных розничных цен на крепкий алкоголь Минфин объяснял уровнем инфляции, ростом трат производителей на изготовление алкоголя и повышением ставок акциза на алкоголь крепче 9 градусов. Ожидалось, что не изменятся до 31 декабря 2026 года.

Ранее правительство РФ нацелилось также на запрет скидок на алкоголь: поработать над этим вопросом поручено Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору, Минфину и Минсельхозу.