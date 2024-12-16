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Город Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по даче Шауба

Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по даче Шауба

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2 комментария

Зампрокурора Приморского района отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по даче Шауба в Лахте. Об этом говорится в ответе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти журналисту и градозащитнику Олегу Мухину, опубликованном 16 декабря в телеграм-канале «SOS СПб Снос».

Управлением организации дознания ГУ МВД была проведена проверка по обращению прокуратуры.

«Ваши доводы нашли свое подтверждение в части неполноты проводимой проверки, в связи с чем начальнику управления министерства внутренних дел по Приморскому району Санкт-Петербурга направлена копия заключения по результатам вашего обращения для организации проведения служебной проверки и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности», — говорится в тексте ответа.

После того, как решение об отказе в возбуждении дела было отменено, проводится дополнительная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Владельца дачи Шауба по иску комитета по охране памятников суд обязал отреставрировать памятник еще в 2022 году, в августе 2023 года собственник проиграл и вторую инстанцию: ему отвели три года на спасение объекта культурного наследия.

Деревянный особняк в стиле модерн на Лахтинском проспекте, 115, литера А, был построен в 1911–1913 годах по проекту архитектора Василия Шауба, автора ряда зданий в центре Петербурга. Дача долгое время находится в заброшенном состоянии, и осенью 2016 года частично обрушился северный фасад регионального памятника.

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Комментарии
2
Гость
59 минут
Да у нас за оплатой платных парковок следят лучше, чем за охраной памятников! Интересно, почему?
ixform
29 минут
установите 4 камеры видеонаблюдения по углам забора смотрящие внутрь периметра чтобы видеть как выглядит 24/7 эта дача про которую забудут через неделю, но с видеотрансляцией не смогут забыть и уже не получится отлынивать.. все памятники и кандидаты должны мониториться онлайн стримами с объектов и удобная навигация где все такие камеры показывают видеопотоки .. ну то есть не стоит задачи камер понапускать везде и платить бесконечно, но статус памятника подразумевает финансирование базовой составляющей которого должно быть видеонаблюдение в силу дешевизны оптимума вложенных средств к важности объекта
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