Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по даче Шауба

Зампрокурора Приморского района отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по даче Шауба в Лахте. Об этом говорится в ответе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти журналисту и градозащитнику Олегу Мухину, опубликованном 16 декабря в телеграм-канале «SOS СПб Снос».

Управлением организации дознания ГУ МВД была проведена проверка по обращению прокуратуры.

«Ваши доводы нашли свое подтверждение в части неполноты проводимой проверки, в связи с чем начальнику управления министерства внутренних дел по Приморскому району Санкт-Петербурга направлена копия заключения по результатам вашего обращения для организации проведения служебной проверки и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности», — говорится в тексте ответа.

После того, как решение об отказе в возбуждении дела было отменено, проводится дополнительная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Владельца дачи Шауба по иску комитета по охране памятников суд обязал отреставрировать памятник еще в 2022 году, в августе 2023 года собственник проиграл и вторую инстанцию: ему отвели три года на спасение объекта культурного наследия.

Деревянный особняк в стиле модерн на Лахтинском проспекте, 115, литера А, был построен в 1911–1913 годах по проекту архитектора Василия Шауба, автора ряда зданий в центре Петербурга. Дача долгое время находится в заброшенном состоянии, и осенью 2016 года частично обрушился северный фасад регионального памятника.