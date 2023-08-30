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    Даче Шауба в Лахте дали 3 года на реставрацию. Оспорить это требование собственник не смог

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    Суд обязал собственника дачи Шауба в течение трех лет отреставрировать памятник. Владельцу не удалось оспорить решение суда первой инстанции, и оно вступило в силу 30 августа. Об этом сообщает комитет по охране памятников, который подал иск к собственнику.

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    Решение по иску комитета по охране памятников, которое в 2022 году принял Приморский районный суд, устояло в апелляции — в городском суде.

    «Этим решением в полном объёме удовлетворены исковые требования КГИОП об обязании собственника памятника регионального значения «Дом В.В. Шауба» (Лахтинский пр., 115, лит. А) в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий, в течение 36 месяцев — провести реставрацию здания», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

    Если владелец не исполнит решение суда, он должен будет выплатить неустойку — 25 тысяч рублей единоразово и еще по 50 тысяч рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения.

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