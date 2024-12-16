Путин: немало участников СВО после ранений вступили в спортивные клубы

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что немалая часть участников СВО, получивших ранения и прошедших лечение, присоединяются к спортивным клубам. Об этом глава государства 16 декабря заявил во время церемонии вручения наград победителям XVII Паралимпийских летних игр 2024 года.

Путин отметил, что такие спортсмены показывают «серьезные результаты».

Напомним, сегодня Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Минобороны РФ. Обсуждали красные линии, НАТО и Украину.