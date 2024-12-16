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Политика Путин: немало участников СВО после ранений вступили в спортивные клубы

Путин: немало участников СВО после ранений вступили в спортивные клубы

1 451
25 комментариев

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что немалая часть участников СВО, получивших ранения и прошедших лечение, присоединяются к спортивным клубам. Об этом глава государства 16 декабря заявил во время церемонии вручения наград победителям XVII Паралимпийских летних игр 2024 года.

Путин отметил, что такие спортсмены показывают «серьезные результаты».

Напомним, сегодня Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Минобороны РФ. Обсуждали красные линии, НАТО и Украину.

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Комментарии
27
Вангуювсем
1 час
плох. совсем плох. старость не радость
Koma2024
1 час
Ему бы такие спортивные достижения
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