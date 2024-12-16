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Афиша Plus Происшествия Общество «Русская община» сорвала концерт готической группы в Петербурге, обвинив их в причастности к ЛГБТ*

«Русская община» сорвала концерт готической группы в Петербурге, обвинив их в причастности к ЛГБТ*

1 650
9 комментариев

В Петербурге отменили концерт готической группы Otto Dix, которая в этом году отмечает своё 20-летие. К срыву мероприятия причастны активисты из так называемой «Русской общины Петрограда».

«В клубе „Космонавт“ должен был пройти очередной фестиваль фриков и ЛГБТ-тусовки. Но наши соратники приехали, и концерт по техническим причинам пришлось отменить», — заявили представители сообщества.

Солист группы Михаэль Драу заявил, что собирался уезжать в другую страну, а после отмены концертов «можно и не возвращаться». «Я здесь не нужен. Больше тысячи подписчиков, и никто не способен просто подать голос. Вот сидите дальше молчите», — заявил артист.

Один из очевидцев произошедшего рассказал на видео, что «Русская община» предупредила о срыве и предстоящего концерта в Москве. Выступления уже были сорваны в Нижнем Новгороде и Ярославле — там, кстати, «Русская община» пыталась помешать концерту Лолиты. Не получилось.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.

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Комментарии
8
280896530
40 минут
Я вот согласен с тем что, если россияне помалкивают, значит согласны с происходящим, значит поддерживают. А если так, то пусть и дальше терпят. Ведь надо потерпеть... Сколько у пресловутого Киркорова поклонников? Много вроде. Даже очень много. А как не в ту дверь вошел, хоть бы кто на защиту встал... как воды в рты набрали... Омерзительно.
Гость
32 минуты
"Но наши соратники приехали и концерт по техническим причинам пришлось отменить" - самосуд?
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