«Русская община» сорвала концерт готической группы в Петербурге, обвинив их в причастности к ЛГБТ*

В Петербурге отменили концерт готической группы Otto Dix, которая в этом году отмечает своё 20-летие. К срыву мероприятия причастны активисты из так называемой «Русской общины Петрограда».

«В клубе „Космонавт“ должен был пройти очередной фестиваль фриков и ЛГБТ-тусовки. Но наши соратники приехали, и концерт по техническим причинам пришлось отменить», — заявили представители сообщества.

Солист группы Михаэль Драу заявил, что собирался уезжать в другую страну, а после отмены концертов «можно и не возвращаться». «Я здесь не нужен. Больше тысячи подписчиков, и никто не способен просто подать голос. Вот сидите дальше молчите», — заявил артист.

Один из очевидцев произошедшего рассказал на видео, что «Русская община» предупредила о срыве и предстоящего концерта в Москве. Выступления уже были сорваны в Нижнем Новгороде и Ярославле — там, кстати, «Русская община» пыталась помешать концерту Лолиты. Не получилось.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.