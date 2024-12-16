Путин: выбросить противника с территории РФ — святая обязанность российской армии

Святая обязанность российской армии — выбросить противника с Курской земли. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной РФ.

«И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории», — сказал Путин.

Также Путин подчеркнул, что Россия воюет не с украинским народом, «а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году». По словам президента РФ, все беды между странами начались с того момента.

Кроме того, во время расширенного заседания Путин заявил, что западные страны доводят Россию до красной черты. В связи с чем, как отмечает глава государства, Москва не может не реагировать. По словам Путина, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 000 человек. И НАТО разместила свои ударные группировки у границы РФ.