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Политика Путин: выбросить противника с территории РФ — святая обязанность российской армии

Путин: выбросить противника с территории РФ — святая обязанность российской армии

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54 комментария

Святая обязанность российской армии — выбросить противника с Курской земли. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной РФ.

«И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории», — сказал Путин. 

Также Путин подчеркнул, что Россия воюет не с украинским народом, «а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году». По словам президента РФ, все беды между странами начались с того момента. 

Кроме того, во время расширенного заседания Путин заявил, что западные страны доводят Россию до красной черты. В связи с чем, как отмечает глава государства, Москва не может не реагировать. По словам Путина, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 000 человек. И НАТО разместила свои ударные группировки у границы РФ.

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Комментарии
54
мы ещё не начинали!
1 час
абырвалг, масквашвея, домбилибомбас
houspi
1 час
Обязанность главнокомандующего - не допустить вторжения противника.
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