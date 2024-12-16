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Власть «Добровольные ограничения будут сняты». Путин — о размещении США ракет средней дальности

«Добровольные ограничения будут сняты». Путин — о размещении США ракет средней дальности

539
2 комментария

Владимир Путин заявил, что если Вашингтон начнет развертывать ракеты средней дальности в каких-либо странах, то Москва снимет добровольные ограничения в этой сфере. Слова президента РФ прозвучали в понедельник, 16 декабря, во время расширенного заседания Министерства обороны. Трансляцию вела пресс-служба на Кремля.

По словам Путина, Россия неоднократно предупреждала США о том, что, если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности будет разорван, то это приведет к негативным последствиям уже для глобальной безопасности.

«Мы подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, если США приступят к развёртыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения будут сняты», — добавил президент РФ.

Напомним, 28 июля Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и малой дальности в случае развертывания США своих вооружений в Германии. До этого Белый дом заявил, что Соединенные Штаты разместят в Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, развертывание начнется в 2026 году.

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Комментарии
3
626433832795
6 минут
То есть готовность угробить Россию (а заодно и весь мир) подтверждена теперь уже официально.
Гость
5 минут
За три дня всё решим!
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